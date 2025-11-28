Σε ένα ευχάριστο στιγμιότυπο στον «αέρα» του STAR, η Ελένη Χατζίδου απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Βασάλου σχετικά με την υποτιθέμενη «κόντρα» τους.

Ο Κωνσταντίνος είχε δηλώσει ότι τσακώθηκε με την Ελένη επειδή του ζήτησε να πει «ευχαριστώ» για την θέση του στην τηλεόραση.

Η ίδια, όμως, έσπευσε να διαψεύσει κάθε ένταση και να προσθέσει χιουμοριστικά: «Πότε τσακωθήκαμε; Δεν έχεις δει πώς είναι ένας πραγματικός τσακωμός. Έλα μια μέρα στο σπίτι μας στη Γλυφάδα να δεις τι κάνουμε με τον σύζυγο. Έτσι είναι οι τσακωμοί; Σιγά τι είπα; Το “ευχαριστώ” αυτό που λέει, “ευχαριστώ” λέω και εγώ που βρίσκομαι εδώ. Μην τρελαθώ τώρα!».

Η απάντησή της έδειξε ότι δεν υπήρξε κανένα πραγματικό πρόβλημα μεταξύ τους, με την παρουσιάστρια να χειρίζεται την κατάσταση με χιούμορ και χαλαρότητα.