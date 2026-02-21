Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Από τη συζήτηση των δύο αντρών δεν έλειψε και η αναφορά στις ερωτικές σκηνές που καλούνται ανά διαστήματα να παίξουν οι ηθοποιοί. Ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε ότι πίσω από κάθε ερωτική σκηνή υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική και τίποτα από αυτά που βλέπει το κοινό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Μπορεί και να μου έχει τύχει να διακόψω ερωτική σκηνή λόγω στύσης. Δεν το θυμάμαι. Άνθρωποι είμαστε. Δε κάνουμε κάθε μέρα ερωτικές σκηνές. Εντάξει. Οι ερωτικές σκηνές είναι οι πιο δύσκολες και οι πιο άβολες για εμάς. Πας με χαβαλέ. Ξέρεις ότι δε πρόκειται να γίνει τίποτα. Το φιλί με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στους “Ψίθυρους καρδιάς” ήταν ψεύτικο» αποκάλυψε ο Απόστολος Γκλέτσος.

