Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Νίκος Καρβέλας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και επί τρεις ώρες συζητούσε για όλα, κάνοντας αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids για τη ζωή, τη σχέση του με την Άννα Βίσση και τα παιδικά του χρόνια.

«Δεν είναι μόνο το σπίτι της Άννας Βίσση. Είναι από κοινού. Είναι το σπίτι μας. Απλά δεν μένω εγώ πια εδώ, μένει η Άννα. Το χτίσαμε μαζί από το μηδέν» είπε αρχικά ο Νίκος Καρβέλας.

Η πρώτη γνωριμία με την Άννα Βίσση

Ο Νίκος Καρβέλας περιέγραψε τη στιγμή που η τραγουδίστρια και ο πατέρας της τον είχαν επισκεφτεί στο σπίτι του. «Όταν την είχα πρωτοδεί την Άννα είχε έρθει σπίτι μου και είχα εμφανιστεί με κάτι ψηλές μπότες και μακρύ μαλλί. Μπήκε ο πατέρας της πρώτος και μετά εμφανίστηκε η Αννούλα και την έφαγα την καψούρα αμέσως, την ερωτεύτηκα. Δεν ήταν ντροπαλή, αλλά δεν με γούσταρε καθόλου, δεν της άρεσα. Της είχα πει ότι ποτέ δεν θα γίνω φίλος της. Στην αρχή μου είπε να είμαστε φίλοι και της είπα “φίλη με τους φίλους”. Ο Καρβέλας δεν γίνεται φίλος με μία γυναίκα» αποκάλυψε.

Ο συνθέτης αποκάλυψε πότε η Άννα Βίσση γοητεύτηκε με τη μουσική του, καθώς για ένα διάστημα ο ένας θεωρούσε «αστείο» καλλιτεχνικά τον άλλον: «Δεν την έπαιρνα σοβαρά την Άννα, γιατί η φωνή της ήταν για εμένα αστεία, όπως και εκείνη με έπαιρνε αστείο σαν συνθέτη. Όταν της έπαιξα τα ξένα μου τραγούδια “μάσησε” και με “ερωτεύτηκε”. Για τα ξένα και όχι με τα ελληνικά. Τότε άρχισε να δένει το γλυκό και να παρασύρεται».

Ο χωρισμός τους

Το πιο δύσκολο, όπως ανέφερε ήταν ο χωρισμός τους, όταν ξεκίνησε η μουσική παράσταση «Δαίμονες»: «Όταν χωρίσαμε εντελώς τρελός εγώ, μιλάμε για δέσιμο. Σε φάση καταθλιπτική, μανιακή, υστερική, ό,τι θες! Εκτός τόπου και χρόνου. Τότε ήμουν για λύπηση. Μείναμε άφραγκοι, χωρίσαμε, μαλώσαμε και δεν ήθελα να τη βλέπω. “Σκοτωθήκαμε”».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στις τότε αντιδράσεις για την παράσταση: «Μου έλεγαν ότι είμαι σατανιστής και εγώ τους έλεγα “είστε ηλίθιοι. Αν ήμουν κάτι, δεν θα ήμουν σατανιστής, αλλά ο ίδιος ο Σατανάς”». Και αυτοσαρκάστηκε: «Αν ήμουν στη θέση του ακροατή θα έλεγα “τι λέει αυτός ο παπάρ…ς;”».

Τα παιδικά του χρόνια

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο Νίκος Καρβέλας μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, αναφέροντας: «Ήμουν επιρρεπής στο αντικανονικό από μικρό παιδί. Βαριόμουν πάρα πολύ γρήγορα. Με θυμάμαι να τρώω φύλλα και να κάνω παρέα με ένα αγόρι που είχε σύνδρομο Down και τον έλεγαν Μηνά. Τώρα δεν τρώω ούτε φύλλα ούτε φίλους».

Ο Νίκος Καρβέλας σπούδασε στη Νομική Αθηνών και όπως είπε, ένιωσε «ηδονή» όταν κέρδισε την πρώτη του δίκη για πνευματικά δικαιώματα. «Ο δικηγόρος που με εκπροσωπούσε δεν ήταν καλός και έτσι τον έπαυσα μέσα στο δικαστήριο. Εμένα με ένοιαζε να κερδίσω τη δίκη και το έκανα».

Όσο για τη συμμετοχή του στο Star Academy ως κριτής, ο ίδιος αποκάλυψε πως επέστρεψε πίσω όλα τα χρήματα που πήρε ως αμοιβή. Να σας θυμίσουμε ότι το εν λόγω μουσικό talent show προβλήθηκε στο κανάλι Epsilon το 2017.

govastiletto.gr -Νίκος Καρβέλας: Η σπάνια φωτογραφία αγκαλιά με την σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, στο Birmingham