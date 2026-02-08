H τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026, σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Σταδίου San Siro στο Μιλάνο.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, η τελετή έγινε ταυτόχρονα σε τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις», σημειώνει η εφημερίδα L’Équipe. Αυτές οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το Στάδιο San Siro στο Μιλάνο, καθώς και την Κορτίνα, το Πρεντάτσο και το Λιβίνιο.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, που θα διαρκέσουν 2 εβδομάδες, μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές ήταν η εμφάνιση της Αμερικανίδας σταρ, Mariah Carey στη σκηνή όπου ερμήνευσε το «Volare».

Δεκάδες ήταν οι royals που βρέθηκαν στην τελετή για να τιμήσουν τους αθλητές της χώρας τους.

Όσο αφορά στη Σκανδιναβία, τις επόμενες μέρες θα δώσει το «παρών» ο γιος του βασιλιά Harald, πρίγκιπας Haakon. Αυτή η αλλαγή σκηνικού είναι ευπρόσδεκτη, αφού η μοναρχία αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση. Τις αποκαλύψεις για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Epstein και της πριγκίπισσας Mette Marit, και τη δίκη του μεγαλύτερου γιου της, Marius Borg στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο.

Ωστόσο, από την τελετή έναρξης δεν έλειψαν ο βασιλιάς Willem Alexander και η βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας. Χθες, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, το βασιλικό ζεύγος και η μεγαλύτερη κόρη τους επισκέφθηκαν το Ολυμπιακό Χωριό, όπου περιηγήθηκαν στο σπίτι της Εθνικής Ομάδας.

Ο φακός απαθανάτισε την πριγκίπισσα Catharina-Amalia, τη βασίλισσα Maxima και τον βασιλιά Willem-Alexander της Ολλανδίας στο Στάδιο San Siro στο Μιλάνο.

Παρόντες ήταν ο πρίγκιπας Ερρίκος του Λουξεμβούργου, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και η πριγκίπισσα Άννα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

