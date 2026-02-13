Στο χειρουργείο οδηγείται αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός τραγουδιστής, που εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη με συμπτώματα γρίπης τύπου Α, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων όπου και εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση αφαίρεσή τους.

Ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε σήμερα στο Live News και εξήγησε: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στην χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά».

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα».

Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν μέσα στο πρώτο 24ωρο, όμως οι πόνοι που συνέχιζε να νιώθει οδήγησαν τους γιατρούς σε νέες εξετάσεις, όπου και εντοπίστηκε το πρόβλημα. Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό.

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζοντας: «Εγώ επέλεξα με τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο να ενημερωθεί το κοινό, για να μην υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης, δημιουργούνται και μύθοι διάφοροι. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση του νοσοκομείου και αυτά που σας είπε ο εξαιρετικός γιατρός του και κουμπάρος του, ο κύριος Ζαφειρίου, αποτυπώνουν την πραγματικότητα».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε παίρνει εξιτήριο – Τι αποκαλύπτει ο γιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου