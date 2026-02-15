Ο Χρήστος Δάντης, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι καθώς το είχε σπάσει τις προηγούμενες μέρες.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναρρώνει μετά το χειρουργείο, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Η σύντροφος του τραγουδιστή και συνθέτη «ανέβασε» μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία φαίνεται να κρατάει τρυφερά το χέρι του Χρήστου Δάντης, γράφοντας «Σιδερένιος».

govastiletto.gr -Χρήστος Δάντης: Έσπασε το χέρι του και μπαίνει εσπευσμένα στο χειρουργείο!