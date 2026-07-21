Σοκαριστικές στιγμές έζησε η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Λιμένι Μάνης, όταν δέχθηκε επίθεση από θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα σε ελάχιστη απόσταση από τη στεριά. Το συμβάν είχε ως συνέπεια να υποστεί τραύματα στο ισχίο και στα χέρια, καθώς και κάταγμα στο δάχτυλο στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που πέρασε στο νερό και δείχνοντας ζωντανά στην κάμερα τα σημάδια από το δάγκωμα.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι είχε ενημερωθεί πως στην περιοχή υπάρχουν θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες συνήθως είναι ήρεμες και εξοικειωμένες με την παρουσία ανθρώπων. Όπως είπε, δεν είχε δει καμία χελώνα όταν μπήκε στο νερό, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση. «Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα στη θάλασσα και ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τίποτα, ήρθε από πίσω και με άρπαξε κυριολεκτικά στο ισχίο. Ένας φίλος μου πρόλαβε μόνο να φωνάξει “έρχεται μια χελώνα πίσω σου”, αλλά όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», περιέγραψε.

Η Ηλιάνα Ζέρβα τόνισε πως το πρώτο δάγκωμα ήταν ιδιαίτερα δυνατό και προκάλεσε έντονο πόνο, ενώ η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο. Στην προσπάθειά της να ελευθερωθεί, έβαλε το χέρι της στο στόμα της χελώνας, με αποτέλεσμα εκείνη να αφήσει το ισχίο της και να δαγκώσει το χέρι της ακόμη πιο δυνατά.

«Εκεί έπαθα τη μεγαλύτερη ζημιά. Έχω κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο. Προσπαθούσα να της ανοίξω το στόμα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα. Μόλις άφησε το ισχίο, κλείδωσε πάνω στο χέρι μου. Ό,τι έβρισκε μπροστά της το δάγκωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έδειξε τα υπόλοιπα τραύματα στα χέρια της, εξηγώντας ότι αρκετά από τα σημεία παραμένουν πρησμένα και επώδυνα αρκετές ημέρες μετά το περιστατικό.

«Κάνω τον σταυρό μου που δεν ήταν κάποιο παιδάκι εκείνη τη στιγμή μέσα στο νερό. Υπήρχαν οικογένειες δίπλα μας. Θα μπορούσε να είχε συμβεί το χειρότερο», είπε εμφανώς συγκινημένη. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι, όπως υποστηρίζει, το κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή δεν της παρείχε ούτε τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες. «Οι λουόμενοι έτρεξαν να με βοηθήσουν με πάγο και ό,τι μπορούσαν. Το μαγαζί όμως δεν έφερε ούτε μπεταντίν, ούτε οινόπνευμα. Ήταν σαν να ήταν κάτι συνηθισμένο», ανέφερε.

Η Ηλιάνα Ζέρβα υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε μετά το περιστατικό, η συγκεκριμένη χελώνα έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία επειδή κάποιοι τη ταΐζουν συστηματικά. «Δεν κάνει να ταΐζουμε τις θαλάσσιες χελώνες. Έχω μάθει ότι κάποιοι της δίνουν καθημερινά ψάρια και έτσι έχει αλλάξει εντελώς η συμπεριφορά της. Σε άλλα σημεία της Μάνης υπάρχουν χελώνες που ζουν φυσιολογικά και δεν ενοχλούν κανέναν. Η συγκεκριμένη έχει μεγαλώσει πολύ και φαίνεται πως έχει μπερδέψει το ψάρι με τον άνθρωπο», είπε.

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν ενόχλησε το ζώο πριν από την επίθεση, τονίζοντας πως αγαπά ιδιαίτερα τα ζώα και γνωρίζει πως οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι επιθετικές όταν παραμένουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

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