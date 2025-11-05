Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Cher φαίνεται να αδιαφορεί για τα σχόλια σχετικά με τη σχέση της με τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της, Alexander Edwards.

Η 79χρονη τραγουδίστρια τόνισε πως δεν δίνει σημασία στις γνώμες των άλλων, αρκεί η ίδια να είναι ευτυχισμένη.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή CBS Mornings, η Cher δήλωσε: «Ό,τι να ’ναι. Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ανάμεσά μας, περνάμε υπέροχα».

Παράλληλα αποκάλυψε πως ούτε ο σύντροφός της θεωρεί τη διαφορά ηλικίας πρόβλημα στη σχέση τους.

«Μου λέει πάντα “ξέρεις, μεγαλώνεις, αλλά το πνεύμα σου παραμένει νέο”», ανέφερε η Cher.

«Τον αγαπώ πραγματικά», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντάς τον «όμορφο, εξαιρετικά ταλαντούχο και έναν από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει».

Οι δηλώσεις ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο νέο ξενοδοχείο του Άλαν Φάενα, στο Τσέλσι της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι έδωσε το παρών στο opening της έκθεσης «Amaze, Vogue, Ascend, Flourish», με τη Cher να σερβίρει στους καλεσμένους παγωτό από τη σειρά της «Cherlato».

Παρευρισκόμενοι ανέφεραν ότι το ζευγάρι ήταν συνεχώς κοντά, εμφανώς ερωτευμένο και χαρούμενο.

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022, όταν εντοπίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2023, στο fashion show του οίκου Versace.

Πηγή: Page Six

