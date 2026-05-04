Θα περίμενε κάποιος τα παιδιά των διασήμων να ζουν σε πολυτελείς κατοικίες, από την περιουσία των γονιών τους, ακόμα και αν τα ίδια δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τη δική τους, αλλά η ιστορία του Chet Hanks, του γιου των Tom Hanks και Rita Wilson, είναι ασυνήθιστη από πολλές απόψεις. Μεταξύ άλλων, γιατί επέλεξε να μετακομίσει σε κάμπινγκ με τροχόσπιτα στο Nashville.

Αυτή την απόφασή επιβεβαίωσε πρόσφατα στην εκπομπή «Tonight Show Starring Jimmy Fallon», εξηγώντας ότι υπαγορεύτηκε από την επιθυμία του να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική κάντρι. «Δεν ήθελα να πάρω διαμέρισμα, έχω το δικό μου, επιπλωμένο στο Λος Άντζελες». Κι αυτό γιατί ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Καλιφόρνια τον ενέπνευσε να δοκιμάσει ένα πιο απλό τρόπο ζωής. Εκεί, έμεινε σε τροχόσπιτο «και πραγματικά το λάτρεψα. Ήμουν σε φάση, θέλω κι εγώ ένα… και πήρα το δικό μου».

Το τροχόσπιτό του, όπως διευκρίνισε, έχει «όλα όσα χρειάζομαι. Κουζίνα, καμπίνα ντους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ένα τροχόσπιτο, να έχει ξεχωριστό ντους, γιατί κάποιες φορές είναι μαζί με την τουαλέτα».

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ξεχωρίζει από τους γείτονές του. Και λόγω ηλικίας. «Πιθανότατα είμαι νεότερος κατά 30, 40 χρόνια. Αλλά η εμπειρία δεν είναι αυτή που φαντάζεται κάποιος. Ναι, μπορεί να είναι κάπως φτωχικά. Μπορεί να είναι κάπως επικίνδυνα. Αλλά είναι όλοι τους συνταξιούχοι και πολύ καλοί άνθρωποι».

Στο μεταξύ, αξιοποιεί και τις παροχές του κάμπινγκ, όπως το μπάρμπεκιου που διαθέτει. «Αλλά περνάω τον περισσότερο χρόνο μου όπως θα τον περνούσα και στο σπίτι, δηλαδή κάθομαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και βλέπω, ας πούμε, Netflix».

