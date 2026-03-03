Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται ο Chet Hanks στην Κολομβία! Ο 35χρονος γιος του Tom Hanks και της Rita Wilson αποκάλυψε στους ακολούθους του στο Instagram ότι είναι “εγκλωβισμένος” στο Μεδεγίν, εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού μπερδέματος με τα διαβατήριά του. Ο Chet, που ως γνωστόν διαθέτει ελληνική υπηκοότητα, ταξίδεψε από το Πουέρτο Ρίκο μόνο με το ελληνικό του έγγραφο, αφήνοντας το αμερικανικό πίσω επειδή έληγε, με αποτέλεσμα τώρα να αναζητά τρόπο επιστροφής στις ΗΠΑ.

Το πρόβλημα προέκυψε στο αεροδρόμιο, όταν επιχείρησε να αναχωρήσει από την Κολομβία. Σύμφωνα με όσα είπε, του ζητήθηκε, εφόσον ταξιδεύει με διαβατήριο άλλης χώρας, να επιδείξει πράσινη κάρτα για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ως Αμερικανός πολίτης, δεν διαθέτει πράσινη κάρτα, αφού αυτή αφορά αλλοδαπούς που δεν έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ.

Χωρίς το αμερικανικό διαβατήριο στα χέρια του, δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής και πλέον βρίσκεται στη Μεδεγίν, με την πλησιέστερη αμερικανική πρεσβεία να βρίσκεται στην Μπογκοτά. Παρότι η πτήση ανάμεσα στις δύο πόλεις διαρκεί περίπου μία ώρα, ο ίδιος εμφανίστηκε ενοχλημένος με τη γραφειοκρατική διαδικασία και έκλεισε το βίντεό του με τη φράση «Ελευθερώστε με».

