Μια απρόβλεπτη περιπέτεια είχε η Chiara Ferragni κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Περού, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή.

Η 39χρονη influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται στη χώρα μαζί με τον σύντροφό της, José Hernández, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους. Ωστόσο, μετά από μια από τις εξορμήσεις τους, η κατάσταση της υγείας της την ανησύχησε.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media, μετά την επιστροφή της από την εκδρομή έκανε ένα ντους και στη συνέχεια βγήκε ξανά στην πόλη, θεωρώντας πως είχε ανταποκριθεί καλά στις συνθήκες της ημέρας.

Η αδιαθεσία μετά το φαγητό

Τα πράγματα άλλαξαν λίγο αργότερα, όταν έφαγε και άρχισε να αισθάνεται έντονη δυσφορία.

«Μετά την εκδρομή έφαγα πίτσα και αμέσως μετά ένιωσα ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κιάρα Φεράνι.

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, άρχισε να νιώθει ότι ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν σωστά. «Σαν το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται καλά, σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω σωστά, σαν οι πνεύμονές μου να μην άνοιγαν καλά και τα χέρια μου να μην ανταποκρίνονταν», εξήγησε.

Βλέποντας την κατάστασή της, η ίδια και ο σύντροφός της επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Εκεί υπήρχε διαθέσιμη φιάλη οξυγόνου, με την Κιάρα Φεράνι να χρησιμοποιεί μάσκα για περίπου 15 λεπτά.

Όπως ανέφερε, μετά τη χρήση οξυγόνου αισθάνθηκε καλύτερα, ενώ μοιράστηκε με τους followers της και στιγμιότυπα από την παραμονή της στο ξενοδοχείο, θέλοντας να περιγράψει την απρόσμενη περιπέτεια που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Περού.

Govastiletto.gr – Chiara Ferragni: Χαλαρές στιγμές με τον σύντροφό της, José Hernández – Το τρυφερό φιλί στο στόμα