Ξετρελαμένη από τις ομορφιές των ελληνικών νησιών είναι η Chiara Ferragni, η οποία για ακόμη μία χρονιά τα επέλεξε για τις διακοπές της.

Φέτος η διάσημη Ιταλίδα influencer επέλεξε τη Μήλο, ενώ πραγματοποίησε και μία μονοήμερη απόδραση στην Κίμωλο μαζί με τον σύντροφό της, Jose Hernandez, συνδυάζοντας ξεκούραση και ρομαντικές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Chiara Ferragni την Κυριακή 28 Ιουνίου τη βλέπουμε να ποζάρει με το μαγιό της πάνω στα βράχια, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα στο πλευρό του αγαπημένου της. Σε μια από τις εικόνες μάλιστα, οι δυο τους ποζάρουν μαζί με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Οι νέες φωτογραφίες της Ιταλίδας Influencer από τη Μήλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

govastiletto.gr -Η Chiara Ferragni στη Μήλο: Τα φωτογραφικά καρέ από το Σαρακήνικο που «κόβουν» την ανάσα