Την αγάπη της για την Ελλάδα εξέφρασε η Chiara Ferragni μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας μάλιστα να γράψει το μήνυμά της στα ελληνικά.

Η Ιταλίδα influencer, μετά τις διακοπές της στη Μήλο και την Κίμωλο, πέρασε και ένα 24ωρο στην Αθήνα, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της.

Στη δημοσίευσή της μοιράστηκε φωτογραφίες από το ξενοδοχείο όπου διέμεινε, στιγμιότυπα με μπικίνι στην παραλία, εικόνες από το εστιατόριο όπου γευμάτισε, αλλά και μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου», δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία της στους ελληνικούς προορισμούς.

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