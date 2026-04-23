Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στο Λονδίνο εμφανίστηκε η Chiara Ferragni, τραβώντας όλα τα βλέμματα με την ιδιαίτερη στιλιστική της επιλογή.

Η Ιταλίδα influencer επέλεξε ένα μακρύ σατέν φόρεμα σε σκούρα απόχρωση, με ασύμμετρο σχεδιασμό που συνδύαζε διαφορετικές λεπτομέρειες: από τη μία πλευρά είχε μακρύ μανίκι, ενώ από την άλλη άφηνε εκτεθειμένο τον ώμο και μέρος του κορμού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα στο τολμηρό και το κομψό.

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και διακριτικά ασημένια κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αυστηρό κότσο, δίνοντας έμφαση στο πρόσωπο και στο φόρεμα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Chiara Ferragni μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της, παρουσιάζοντας το outfit από διαφορετικές γωνίες και ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από το εντυπωσιακό της look.

Για ακόμη μία φορά, η παρουσία της στο κόκκινο χαλί επιβεβαίωσε τον λόγο που παραμένει από τα πιο ισχυρά ονόματα στον χώρο της μόδας και των social media.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

