Η Chiara Ferragni συνεχίζει τις διακοπές της στην Ισπανία, και πιο συγκεκριμένα στην Ίμπιζα.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο νέος της σύντροφος, ονόματι José Hernández.

Η Ιταλίδα Influencer βρέθηκε, πριν από μερικές εβδομάδες, στην Ελλάδα και επισκέφτηκε την Κίμωλο και τη Μήλο, από όπου ανέβασε φωτογραφίες.

Στη νέα της δημοσίευση στο Instagram έδειξε εικόνες από την απόδρασή της στην Ίμπιζα.

Ανάμεσα σε αυτές αποτυπώνονται τρυφερές στιγμές του ζευγαριού και πόζες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Σε άλλα στιγμιότυπα η Chiara Ferragni φαίνεται να σκαρφαλώνει σε βράχους και να κάνει μπάνιο στη θάλασσα την ώρα του δειλινού.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

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