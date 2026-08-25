Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το Nibiru Festival στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, χαρίζοντας στην Έλλη Κοκκίνου μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Η εμφάνιση της δημοφιλούς ερμηνεύτριας πραγματοποιήθηκε στην κεντρική σκηνή του Nibiru Festival, ενός νέου μουσικού θεσμού που ήδη εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τη συναυλιακή σκηνή της Ρουμανίας, χάρη στις υψηλών προδιαγραφών παραγωγές και το εντυπωσιακό διεθνές line-up του.

Η Έλλη Κοκκίνου αποθεώθηκε από το κοινό, με το «Δεν Γίνεται», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, να κλέβει την παράσταση. Πρόκειται για ένα τραγούδι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στη Ρουμανία, καθώς παραμένει διαχρονικά ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό της χώρας. Από τις πρώτες νότες, χιλιάδες θεατές τραγουδούσαν κάθε λέξη, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική απήχησή του. Αντίστοιχη ήταν η ανταπόκριση και στο «Θα Περιμένω», επίσης σε μουσική και στίχους του Φοίβου, το οποίο γνωρίζει εξίσου μεγάλη επιτυχία στη Ρουμανία.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν παγκόσμιας εμβέλειας καλλιτέχνες όπως οι Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, Ozuna, Nicky Jam, οι Clean Bandit και οι θρυλικοί Gipsy Kings, καθώς και κορυφαία ονόματα της ρουμανικής μουσικής σκηνής, όπως η διεθνώς καταξιωμένη INNA και η ιδιαίτερα δημοφιλής Theo Rose.

Την ίδια ημέρα, αμέσως μετά την Έλλη Κοκκίνου, στη σκηνή του φεστιβάλ εμφανίστηκαν οι θρυλικοί Gipsy Kings, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει στη Ρουμανία για να εμφανιστεί στο ιστορικό Arenele Romane στο Βουκουρέστι, σε μία ακόμη μεγάλη συναυλία. Η εντυπωσιακή παρουσία της στο Nibiru Festival επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές Ελληνίδες καλλιτέχνιδες στη Ρουμανία, με τραγούδια που συνεχίζουν να ξεσηκώνουν χιλιάδες θεατές και να ενώνουν το ελληνικό με το ρουμανικό κοινό.

Λίγο πριν από τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις, η Έλλη Κοκκίνου είχε ταξιδέψει στη Ρουμανία για την προώθηση των συναυλιών της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά στενή σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της χώρας.

Η καλοκαιρινή περιοδεία της Έλλης Κοκκίνου ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου με μία μεγάλη συναυλία στη σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στη συνέχεια, στις 11 Σεπτεμβρίου, κάνει πρεμιέρα στο Fantasia, όπου θα εμφανίζεται μαζί με τον Πέτρο Ιακωβίδη, σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά σχήματα της νέας σεζόν.

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