Χρειάστηκαν επτά μήνες προετοιμασίας και το ιλιγγιώδες ποσό των 300 εκατ. ευρώ για να γίνει η εντυπωσιακή τελετή του «γάμου της χρονιάς» στην Ινδία.

Ο γιος του πλουσιότερου άνδρα στη χώρα αλλά και σε ολόκληρη την Ασία, Anant Ambani, παντρεύεται τη Radhika Merchant, σε μια τελετή που έγινε την Παρασκευή 12/07 αλλά ο εορτασμός θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Ανάμεσα στους υψηλούς καλεσμένους του ζεύγους είναι δισεκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο, μεγιστάνες των ΜΜΕ και της τεχνολογίας, γαλαζοαίματοι και celebrities από τον χώρο του θεάματος, αθλητές, μοντέλα κ.ά. Στη Βομβάη για την τελετή έχουν φτάσει μεταξύ άλλων η Κιμ και η Κλόε Καρντάσιαν, ο Τζον Σίνα, η Πριγιάνκα Τσόπρα και ο σύζυγός της Τζο Τζόνας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Η είσοδος της νύφης ήταν ανάλογη του πλούτου και της χλιδής που είχε όλο το παραμυθένιο σκηνικό

Bride Radhika Merchant makes a grand entry with Shreya Ghosal singing live for her! #shreyaghoshal #anantambani #radhikamerchant #ARwedding #ambani #wedding #ambanifamily #ambaniwedding #RadhikaMerchant pic.twitter.com/0xemqCbWgA

Ακόμα και ο χώρος τέλεσης του γάμου ήταν πέρα από τα συνήθη, καθώς πρόκειται για το συνεδριακό κέντρο «Jio World Convention Centre» στη Βομβάη που έχει χωρητικότητα 16.000 άτομα και ανήκει στον όμιλο Αμπάνι.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες των νεόνυμφων, με τη νύφη ντυμένη με παραδοσιακό νυφικό και μια μαντήλα με χάντρες, να κρατά το χέρι του νέου της συζύγου, Ανάντ. Ο σύζυγός της είναι ο κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του Μουκές Αμπάνι, με αξία $116 δισ., που κατατάσσεται στην 9η θέση της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes.

#AnantAmbani–#RadhikaMerchant wedding | Xu Feihong Chinese Ambassador to India tweets, “Great wedding! First time to attend in India! Best wishes to the new couple and double happiness!” pic.twitter.com/1Rgmdra05D

