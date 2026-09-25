Οριστικός φαίνεται να είναι ο χωρισμός για τον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Αν και οι φήμες περί σύννεφων στη σχέση τους κυκλοφορούσαν έντονα το τελευταίο διάστημα, το πρωί της Παρασκευής (25/09) η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε μέσα από το «Happy Day» πως το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, σημειώνοντας μάλιστα πως η γνωστή influencer έχει ήδη μετακομίσει σε νέο σπίτι.

Η είδηση προέκυψε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε έξω από το ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το event για το brand ρούχων της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, εξασφαλίζοντας δηλώσεις από την τραγουδίστρια Ανδρομάχη.

Όταν η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για όσα ακούγονται σχετικά με τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, δεν έκρυψε την ενόχλησή της. «Καλέ είναι δυνατόν; Έλα βρε τώρα, αν είναι δυνατόν; Δεν αφιερώνω κάπου το τραγούδι μου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Καλή συνέχεια», απάντησε.

Η συγκεκριμένη αντίδραση έφερε τη συζήτηση στο πλατό γύρω από τους χωρισμούς της showbiz και τότε η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε τι γνωρίζει για ένα άλλο ζευγάρι που έχει απασχολήσει έντονα τους τελευταίους μήνες.

«Έχει πέσει το μικρόβιο του χωρισμού. Θα μπορούσε να μην απαντήσει καθόλου στις κάμερες, φάνηκε ότι ενοχλήθηκε, δεν ήθελε να το κρύψει. Εδώ είναι καπνός που υπάρχει και φωτιά. Από την άλλη η Γαρυφαλλιά, υπήρξαν φήμες που τους θέλουν χωριστά. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα, εύχομαι να διαψευστούν. Υπήρξε όντως μία κρίση μέσα στο καλοκαίρι, το ξεπέρασαν, αλλά δεν πήγε πολύ καλά. Θεωρώ ότι ο χωρισμός είναι οριστικός, η Γαρυφαλλιά βρήκε σπίτι μόνη της και μένει μόνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απουσία από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η πληροφορία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων που είχαν ήδη δημιουργήσει ερωτήματα γύρω από τη σχέση τους. Ένα από αυτά ήταν η απουσία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η απουσία της σχολιάστηκε, καθώς σε μια άλλη ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον τραγουδιστή, στην κηδεία της Μαρινέλλας, η Γαρυφαλλιά είχε βρεθεί στο πλευρό του. Αυτή τη φορά, όμως, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε χωρίς εκείνη.

govastiletto.gr -Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έκλεισε τα 30 με τον Χρήστο Μάστορα στο πλευρό της