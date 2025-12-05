Σαν βόμβα έσκασε πριν λίγες ώρες η είδηση πως η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια σχέσης.

Και οι δύο βρίσκονται σε μια απαιτητική περίοδο. Η Ανθή Σαλαγκούδη επικεντρώνεται στο νέο της επαγγελματικό βήμα σε μεγάλο μιντιακό όμιλο, βάζοντας την καριέρα της σε απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, ο Κοσμάς Κουμιανός είναι αφοσιωμένος σε διάφορα projects και φωτογραφίσεις.

Ο χωρισμός

Ο χωρισμός του ζευγαριού συνέβη κάτω από καλές συνθήκες, μιας και η απόφαση ήταν κοινή. Τα πιεστικά επαγγελματικά προγράμματα της δημοσιογράφου και του γνωστού φωτογράφου είχαν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της σχέσης τους. Παρέμειναν διακριτικοί και μετά τον χωρισμό, όπως ακριβώς διατήρησαν χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Η κοινή πορεία

Η σχέση της Ανθής Σαλαγκούδη και του Κοσμά Κουμιανού έγινε γνωστή από τον Νίκο Γεωργιάδη στην εκπομπή Πρωινό ΣουΣου τον Ιανουάριο του 2024. Τότε, οι δυο τους ήταν μόλις λίγο διάστημα μαζί και είχαν επιλέξει να κρατήσουν τον δεσμό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ειδύλλιο του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε όταν ο Κοσμάς Κουμιανός χρειάστηκε να φωτογραφίσει την Ανθή Σαλαγκούδη για επαγγελματικούς λόγους.

Ακολούθησαν λιγοστές κοινές εμφανίσεις και ταξίδια στο εξωτερικό.

Η γνωστή δημοσιογράφος, μάλιστα, είχε μιλήσει για πρώτη φορά για τον τότε σύντροφό της σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ναταλία Γερμανού τον Απρίλιο του 2025. «Δίνω πιο πολύ βάση στα εσωτερικά χαρίσματα, παίζουν πιο πολύ ρόλο για μένα. Στον Κοσμά αρέσουν πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς, τα ταξίδια. Ας πω το όνομα του τώρα!» είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

Με πληροφορίες από: TLife.gr

govastiletto.gr -Ανθή Σαλαγκούδη – Κοσμάς Κουμιανός: Ταξίδι στην Αστυπάλαια – Η κοινή τους φωτογραφία αγκαλιά