Χωριστούς δρόμους στη ζωή τους τράβηξαν η Έλενα Τσαγκρινού με τον DJ Stephan. Η τραγουδίστρια μίλησε στο Buongiorno, επιβεβαιώνοντας την είδηση και τονίζοντας πως είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για κάτι τέτοιο.

Η τραγουδίστρια αρχικά μιλώντας για την Eurovision ανέφερε: «Το “Ferto” είναι ένα κομμάτι πολύ ανατρεπτικό και το θέλει ο διαγωνισμός. Η Eurovision είναι πιο εκκεντρική».

Για τη ζωή με τον γιο της, Ηρακλή, και τον χωρισμό της από τον σύντροφό της η Έλενα Τσαγκρινού είπε: «Είναι μαγικά. Είμαστε σχεδόν 2 χρονών. Τραγουδώ και με ακούει. Δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα γιατί είναι προσωπικό και πολύ νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει, οπότε να το αναπτύξουμε αργότερα. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά κι ο καθένας κάνει την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά».

