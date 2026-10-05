Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» του Alpha, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος προχώρησε σε μια εξομολόγηση στη Ναταλία Γερμανού, αποκαλύπτοντας πως εκείνος και η Λίνα Πρίντζου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τίτλους τέλους στον γάμο τους μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με την Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι… Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί.

Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί» αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

To μήνυμα της Λίνας Πρίντζου μετά την αποκάλυψη

Λίγο αργότερα, η Λίνα Πρίντζου επέλεξε να μιλήσει με τον δικό της τρόπο. Δημοσιεύοντας στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, έγραψε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα.

«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει.

Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», έγραψε χαρακτηριστικά η Λίνα Πρίντζου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lina Printzou (@lina.printzou)

Υπήρξαν ζευγάρι για περισσότερα από 15 χρόνια

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου υπήρξαν ζευγάρι για περισσότερα από 15 χρόνια, έχοντας επιλέξει σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής να προστατεύουν τη σχέση τους από τη δημοσιότητα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο, καθώς η Λίνα Πρίντζου εργαζόταν σε τράπεζα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν πελάτης. Ο ίδιος έχει διηγηθεί με χιούμορ πως έβρισκε αφορμές να περνά από την τράπεζα και να τη βλέπει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αγόραζα μετοχές για να τη βλέπω».

Παντρεύτηκαν στη Βενετία

Τον Ιούνιο του 2014 παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή με περίπου 25 συγγενείς και στενούς φίλους.

Δώδεκα χρόνια μετά τον γάμο τους, οι δυο τους ακολουθούν πλέον διαφορετικές διαδρομές, χωρίς όμως να ακυρώνουν όσα μοιράστηκαν. Και ίσως η φράση της Λίνας Πρίντζου, «η αγάπη δεν δεσμεύει, η αγάπη ελευθερώνει», να συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να κλείσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους.

govastiletto.gr -H Λίνα Πρίντζου καθαρίζει την πλημμυρισμένη αυλή του σπιτιού της στο Πήλιο με το φτυάρι