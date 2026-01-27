Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση του Πάνου Βλάχου και της Νατάσας Εξηνταβελώνη. Το ζευγάρι των ηθοποιών, που μετρούσε δύο χρόνια κοινής πορείας, φαίνεται πως πήρε την οριστική απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Παρά τις προσπάθειες επανασύνδεσης και την επιθυμία τους να ξεπεράσουν τα όποια σύννεφα, οι πληροφορίες της “Espresso” επιβεβαιώνουν πως η ρήξη είναι πλέον οριστική.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χωρισμός τοποθετείται χρονικά προς το τέλος του καλοκαιριού, περίοδο κατά την οποία η Νατάσα Εξηνταβελώνη φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι στη Βούλα, όπου το ζευγάρι διέμενε μαζί.

Η σχέση τους, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είχε περάσει κατά καιρούς από φάσεις έντασης και σκαμπανεβάσματα, ωστόσο αυτή τη φορά δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει επαναπροσέγγιση.

Σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, ο Πάνος Βλάχος και η Νατάσα Εξηνταβελώνη τήρησαν μια ιδιαίτερα διακριτική στάση, επιλέγοντας να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή από τη δημόσια έκθεση. Οι εμφανίσεις τους ήταν επιλεκτικές και περιορίζονταν κυρίως σε καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ μέχρι και αυτή τη στιγμή, κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση του χωρισμού.

