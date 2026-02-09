Χώρισαν η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο Γιώργος Ζώης. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέροντας πως η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης δεν είναι πια μαζί εδώ και μερικούς μήνες. Παρά την κοινή τους αγάπη για την τέχνη, επέλεξαν να κλείσουν αυτόν τον κύκλο στην προσωπική τους ζωή λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.»

Η σχέση της Χριστίνας Χειλά Φαμέλη και του Γιώργου Ζώη ήταν αρκετά σοβαρή, καθώς συγκατοικούσαν. Οι δυο τους ανέκαθεν κρατούσαν χαμηλούς τόνους, κάνοντας επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις.

«Ήταν μία σχέση που κράτησε κάτι παραπάνω από 2 χρόνια. Ήταν αρκετά σοβαρή και γι’ αυτό έσκασε σαν κεραυνός. Ήταν πολύ αγαπημένοι και πολύ διακριτικοί» είπε χαρακτηριστικά η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Vita, είχε εξομολογηθεί: «Κι εγώ που είμαι 32 χρονών και θεωρώ ότι είμαι μια νέα γυναίκα έχω δεχθεί σχόλια τύπου «καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα για το ρόλο». Κι αν αυτό συμβαίνει σε μένα και σε συνομήλικές μου, φαντάζομαι πώς σκέφτονται για τις μεγαλύτερες γυναίκες. Ναι, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, και στο επάγγελμά μας ακόμα περισσότερο γιατί επικρατεί η ανάγκη για τελειότητα. Τι θα πει όμως “τελειότητα”»;

govastiletto.gr -Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είμαι 32 χρονών κι έχω δεχθεί σχόλια τύπου “καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα’»