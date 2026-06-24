Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και η Μαριέττα Ντάνα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ρίχνοντας τίτλους τέλους σε ένα γάμο και μια κοινή πορεία που μετρούσε πάνω από μια δεκαετία. Ο γνωστός και αγαπημένος σεφ, σε μια σπάνια και άκρως εξομολογητική εμφάνιση ως καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno» του Mega, έκανε την αποκάλυψη που ξάφνιασε την εγχώρια σόουμπιζ. Με απόλυτη ειλικρίνεια και εμφανή συγκίνηση, επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων μηνών, μιλώντας για πρώτη φορά ανοιχτά για τη νέα πραγματικότητα της προσωπικής του ζωής.

Το αθόρυβο love story και ο μυστικός γάμος

Η σχέση του Δημήτρη Σκαρμούτσου και της Μαριέττας Ντάνα ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του σεφ, το ζευγάρι επέλεγε πάντα να κρατά χαμηλούς τόνους.

Γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν, αναπτύσσοντας μια βαθιά και ουσιαστική σχέση βασισμένη στην αμοιβαία υποστήριξη. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε το 2015 με τον ερχομό του γιου τους, Αλέξανδρου. Σημειώνεται ότι ο γνωστός σεφ έχει ακόμα ένα μεγαλύτερο γιο, τον Δημήτρη, από τον πρώτο του γάμο. Το 2019, μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας, παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα και αμέσως μετά πραγματοποίησαν τη βάφτιση του παιδιού τους, έχοντας στο πλευρό τους μόνο ελάχιστους, στενούς συγγενείς και φίλους.

Για χρόνια, οι δυο τους αποτελούσαν ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια, καταφέρνοντας να προστατεύουν την οικογένειά τους από την έκθεση.

Οι πρώτες δηλώσεις του σεφ στο Buongiorno

Καθισμένος στον καναπέ της εκπομπής Buongiorno , ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δεν κρύφτηκε πίσω από μισόλογα. Απαντώντας στις ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή, προχώρησε σε μια ώριμη και αξιοπρεπή δήλωση.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξομολογήθηκε: «Είχα αρκετές σχέσεις. Και περιστασιακές και με διάρκεια. Γιατί δεν είχα μυαλό, γιατί είχα περίεργο χαρακτήρα, γιατί είχα τρέλα που ακόμα κουβαλάω και γιατί δεν έλυσα ποτέ το θέμα σχέσεων με τους ανθρώπους το δικό μου. Εγώ έχω ένα μείον, πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος άλλος. Άρα δεν ζητάω και βοήθειες. Οπότε αυτό που έχω στο μυαλό μου το δουλεύω μόνος μου, που δεν είναι πάντα, το δουλεύω με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε αν έχω μια σχέση, η οποία θέλει δούλεμα, και μπορεί κάποιος άλλος να τη δουλέψει αυτή τη σχέση, εγώ δεν θα το ακούσω αυτό. Και είναι λάθος. Αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω.

Και έχω πληγώσει και έχω πληγωθεί. Αλλά ποιος δεν το κάνει ρε συ Άρη; Και πάντα έδινα και έπαιρνα, απλά δεν τηρούσα πάντα τις υποσχέσεις που έδινα. Πάντα δίνω και παίρνω στις σχέσεις μου. Έχω πληγωθεί πάρα πολλές φορές. Όταν με έχουν απατήσει, γιατί έχω απατηθεί. Όταν δεν σε θέλει κάποιος, ενώ εσύ τον θέλεις πάρα πολύ. Όταν δεν βγαίνει η εξίσωση, βλέπεις ότι υπάρχει αγάπη και έλξη για έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορείτε να είστε μαζί. Αυτό εμένα με πληγώνει περισσότερο. Το να θέλει ο ένας τον άλλον, που είναι τρελό, αλλά μου έχει συμβεί, αλλά να μη βγαίνει η εξίσωση. Είναι κάποιες σχέσεις, που αγαπάς τον άλλον, τον θέλεις δίπλα σου, θέλεις να υπάρχει, αλλά δεν μπορείτε να συνυπάρξετε».

Τότε, η Φαίη Σκορδά τον ρώτησε: «Ονειρεύεσαι να έχεις μια σχέση με ένα άνθρωπο;» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απαντάει «Όχι πλέον. Όχι, όχι».

Φαίη Σκορδά: «Τι, θα μείνεις μόνος σου;»

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Δεν με χαλάει».

Φαίη Σκορδά: «Τι λες βρε Δημήτρη; Δεν λέω να σε φοβίζει! Λέω τι σκέψεις κάνεις».

«Μα δεν θέλω να έχω έναν άνθρωπο για να πω στα γεράματά μου “θα έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου”. Είμαι μεγάλος Φαίη μου, δεν είμαι μικρός. Αισθάνομαι κορεσμένος από τις σχέσεις των ανθρώπων» απάντησε ο γνωστός σεφ.

«Τι λες, παιδί μου; Δηλαδή, είσαι μόνος στο σπίτι, κοιμάσαι μόνος σου, ξυπνάς μόνος σου, πηγαίνεις, δουλεύεις, είσαι μόνος, δεν έχεις αυτό, δεν έχεις…» τόνισε η Φαίη.

«Έχω παιδιά, έχω φίλους… Δεν μου λείπει ένας σύντροφος. Είμαι καλύτερα μόνος… πολλές φορές. Όταν έχεις όλη τη μέρα μέσα στην ένταση και τα λοιπά, ακόμα και εσύ, όταν φεύγεις από την εκπομπή, πρέπει να πας να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, γυρνάς το βράδυ σπίτι 9:00 η ώρα…» απάντησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

«Άκου, έχω μεγαλώσει, σου εξηγώ, πιστεύοντας ότι πάντα έκανα τα πράγματα μόνος μου, οπότε η συντροφικότητα δεν ήταν ποτέ δεδομένη για μένα. Απλά ξέρω ότι δεν έχω τις αντοχές να το παλέψω. Μου ερχόταν, και έτσι όπως ένιωθα, το λειτουργούσα. Πλέον δεν το νιώθω. Οπότε αν δεν νιώθεις κάτι, δεν σου έρχεται, δεν το ψάχνεις. Δεν νιώθω αυτή τη στιγμή έλξη. Δεν είναι κάτι που με τρελαίνει. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Η ηρεμία έρχεται με τη μοναξιά, Φαίη, καλώς ή κακώς. Η ηρεμία έρχεται με τη μοναξιά, γιατί δουλεύεις μόνο τον εαυτό σου και μπορείς να το κάνεις στους δικούς σου χρόνους. Η ηρεμία δεν έρχεται όταν είσαι σε μια σχέση που πρέπει να δουλέψεις, γιατί παίζεις με τους χρόνους του άλλου και τους δικούς σου.

Δεν είναι ότι βαριέμαι, ούτε εγώ ούτε ο Μήτσος βαριόμαστε. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Η ευτυχία έρχεται από μέσα σου, Φαίη. Την ευτυχία δεν στη δίνει κανένας. Την ευτυχία μπορεί να μας τη δώσουν τα παιδιά μας, που είναι δικό μας προϊόν, μέχρι εκεί, και εμείς. Μια σχέση δεν θα σου δώσει ευτυχία, Φαίη. Δεν θα σε κάνει ολοκληρωμένο» τόνισε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, αποκαλύπτοντας έμμεσα ότι έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Μαριέττα Ντάνα.

Τότε, η Φαίη Σκορδά απάντησε: «Μη τυχόν και διαβάσω «Ερωτευμένος ο Σκαρμούτσος, αυτή είναι η νέα του σύντροφος πάνω στη μηχανή», μη τυχόν. Θα το πάρω όλο αυτό το λογύδριο, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σε βάλω να το ακούσεις, και δεν θα πω τίποτα άλλο».

Παρά τον χωρισμό, οι δύο πρώην σύντροφοι διατηρούν άριστες σχέσεις. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους επισημαίνουν ότι η απόφαση πάρθηκε από κοινού, χωρίς εντάσεις και ρήξεις.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει να επικεντρώνεται στα επαγγελματικά του πρότζεκτ και στην τηλεόραση, έχοντας πάντα ως απόλυτο οδηγό τον ρόλο του ως πατέρας.

govastiletto.gr – Δημήτρης Σκαρμούτσος: Εμφανίστηκε με δεμένο χέρι στο «Buongiorno» – Τι συνέβη στον σεφ;