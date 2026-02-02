Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ χώρισαν ύστερα από τρία χρόνια σχέσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life, οι δύο ηθοποιοί έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια τοποθέτηση ή δήλωση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε απομακρυνθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Τον τελευταίο καιρό, ο Πέτρος Λαγούτης πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες».

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day συνάντησε τον Πέτρο Λαγούτη το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ζητώντας του μία δήλωση για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ωστόσο, ο ηθοποιός απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο.

«Έχω αργήσει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Ψυρρή» αρκέστηκε να απαντήσει ο Πέτρος Λαγούτης.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 Παγιδευμένοι το 2022, όπου υποδύονταν τον «Ανδρέα» και την «Άννα» αντίστοιχα.

Αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, αποφάσισαν να την επιβεβαιώσουν δημόσια το 2023, όταν τους εντόπισαν μαζί παπαράτσι σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας.

Η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ στήριζε τον σύντροφό της σε κάθε του βήμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι βρισκόταν στα παρασκήνια όλων των live του Big Brother που παρουσίασε ο Πέτρος Λαγούτης το 2025, δίνοντάς του θετική ενέργεια.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr-Πέτρος Λαγούτης: «Ήταν η πρώτη φορά που έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση – Ήταν περίεργο»