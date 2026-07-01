Ο Cris Brown καλείται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώην οικιακή βοηθό του, μετά την απόφαση δικαστηρίου που τον έκρινε υπεύθυνο για την επίθεση που δέχτηκε από τον σκύλο του.

Σύμφωνα με το TMZ, η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από τη δικαστική διαμάχη του τραγουδιστή με τη Μαρία Άβιλα.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο μεγαλόσωμος σκύλος του τραγουδιστή της επιτέθηκε ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και έβγαζε τα σκουπίδια.

Στην αγωγή της ανέφερε πως ο τραγουδιστής δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να περιορίσει το ζώο, γεγονός που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό της.

Το δικαστήριο δικαίωσε την πρώην εργαζόμενή του, κρίνοντας ότι ο Chris Brown φέρει την ευθύνη για το περιστατικό και επιδικάζοντάς της αποζημίωση 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

🚨 BREAKING: Chris Brown has been ordered to pay $13M over alleged dog attack https://t.co/Z8mBn8brrJ — TMZ (@TMZ) July 1, 2026

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