Ο Chris Brown φαίνεται ότι δεν εντυπωσιάστηκε με το halftime show του Bad Bunny.

Ο γνωστός καλλιτέχνης σχολίασε την εμφάνιση με ένα Instagram Story: «Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε… ότι με χρειάζονται».

Η ανάρτηση έγινε λίγα λεπτά μετά το σόου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πατρίδα του Bad Bunny, το Πουέρτο Ρίκο.

Η εμφάνιση του Πορτορικανού καλλιτέχνη Bad Bunny στο διάσημο αμερικανικό σόου ήταν γεμάτη latin ρυθμούς, αλλά και έντονα πολιτικά μηνύματα, στέλνοντας ισχυρές δηλώσεις για τη λατινοαμερικανική κοινότητα, τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η σκηνή του Super Bowl μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό, με φοίνικες και φυλλώματα που παρέπεμπαν στη γενέτειρα του Bad Bunny, το Πουέρτο Ρίκο. Με ένα λευκό outfit και μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο χέρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την εμφάνισή του με το τραγούδι “Tití Me Preguntó”, δηλώνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα της παράστασης «Que Rico es ser Latino» (Πόσο ωραίο είναι να είσαι Λατίνος).

Chris Brown shares new Instagram story following Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show: “I THINK ITS SAFE TO SAY.. THEY NEED ME ! 😏” pic.twitter.com/ZAMTzcjqnE — Pop Base (@PopBase) February 9, 2026

