Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους ζουν ο Chris Evans και η σύζυγός του, Alba Baptista, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά!

Σύμφωνα με το TMZ, η 28χρονη έφερε στον κόσμο την κόρη τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στη Μασαχουσέτη.

Το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει στη μικρή το όνομα Alma Grace, όπως αποκάλυψε επίσης το TMZ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Chris Evans και η Alba Baptista είχαν παντρευτεί σε μια ιδιωτική τελετή τον Σεπτέμβριο του 2023, σε ένα κτήμα στο Cape Cod, στη Μασαχουσέτη.

Ο Chris Evans είχε μοιραστεί στο People ότι αυτό ήταν κάτι που πάντα ήθελε: «Γυναίκα, παιδιά, να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια».

