Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Χρίσλα Γεωργακοπούλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που την συνάντησε σε βραδινή έξοδό της, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Η γνωστή δημοσιογράφος που για χρόνια υπήρξε συνεργάτιδα της Κατερίνας Καινούργιου, για ακόμα μια φορά, πέταξε την σπόντα της για την Super Κατερίνα.

Να θυμίσουμε πως αποχώρησε από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου τον Ιούνιο του 2024, χωρίς να γίνεται γνωστός ο λόγος της αποχώρησής της.

Και αυτή την φορά λοιπόν, η Χρίσλα Γεωργακοπούλου πέταξε την σπόντα της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, πως με την Κατερίνα Καινούργιου έχουν καλές σχέσεις. «Έφυγαν τα κιλά και το πρήξιμο γιατί δεν με πρήζει κανείς. Η Κατερίνα Καινούργιου δεν μου έκανε κάτι. Δεν φταίει η Κατερίνα Καινούργιου που έφυγα από την εκπομπή», είπε μεταξύ άλλων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την περσινή τηλεοπτική σεζόν στην εκπομπή Breakfast@Star, η ίδια μίλησε για την αποχώρησή της από την εκπομπή Super Κατερίνα, αλλά και στην αποχή της από την τηλεόραση.

«Έχω ηρεμήσει. Μου λείπει η τηλεόραση σαν Mέσο. Δεν απαντάω σε αυτές τις ερωτήσεις για το αν έχω κάνει συζητήσεις. Το θεωρώ ένα παλιωμένο παιχνίδι. Δεν ήταν δική μου δουλειά το ποιος μένει και το ποιος φεύγει από την εκπομπή. Ήταν μια απόφαση να αποχωρήσω από την εκπομπή της Καινούργιου. Έχω χαρεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Με συναντάνε συνάδελφοι και μου λένε “λείπεις”. Αυτά είναι τα μετάλλιά μας», είχε δηλώσει.

