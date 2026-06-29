Η Chrissy Teigen απάντησε με χιούμορ στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά τη φωτογράφισή της με διάφανο πουκάμισο χωρίς εσώρουχο, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν θεωρεί τις συγκεκριμένες εικόνες ούτε σέξι, ούτε προκλητικές.

Το 40χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, οι οποίες προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Ανάμεσα στα σχόλια υπήρξαν και επικριτικές τοποθετήσεις, στις οποίες η ίδια επέλεξε να απαντήσει με ειλικρίνεια, αλλά και αυτοσαρκασμό.

«Νομίζω ότι επειδή οι θηλές μου έχουν κοπεί σε δίσκους και έχουν επανατοποθετηθεί στο σώμα μου περίπου τρεις φορές, ενώ έχουν επίσης θηλάσει παιδιά, πραγματικά δεν τις σκέφτομαι — ειδικά τις δικές μου — ως κάτι σέξι ή προκλητικό. Ζητώ συγγνώμη αν εσείς το βλέπετε έτσι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Ελπίζω να το ξεπεράσετε. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Σας αγαπώ πολύ».

Παρά τις αντιδράσεις, η δημοσίευσή της συγκέντρωσε και πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς followers να επαινούν την ειλικρίνειά της και να σχολιάζουν θετικά τη στάση της απέναντι στο σώμα και την αυτοπεποίθησή της.

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