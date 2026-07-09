Με χαλαρή διάθεση και φόντο το καλοκαίρι, η Χριστιάνα Μπέτα εμφανίστηκε πιο ανανεωμένη από ποτέ, επιλέγοντας ένα look που ανέδειξε τη φινέτσα της.

Η ίδια πόζαρε με μπικίνι, αποπνέοντας ανεμελιά και αυτοπεποίθηση, ενώ η εικόνα της δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους την ακολουθούν στα social media.

Η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου έχει καταφέρει να ξεχωρίζει με το δικό της τρόπο, κρατώντας ένα πιο διακριτικό προφίλ, αλλά πάντα με εμφανές προσωπικό στιλ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν ότι η Χριστιάνα Μπέτα έχει κληρονομήσει κάτι από τη λάμψη και τη γοητεία της μητέρας της.

Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Χριστιάνα Μπέτα επιβεβαίωσε ότι μπορεί να κερδίζει την προσοχή με απλότητα, χωρίς υπερβολές και χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα.

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govastiletto.gr – Χριστιάνα Μπέτα: Τρελά ερωτευμένη με γνωστό σκηνοθέτη η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου