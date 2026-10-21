Η Χριστιάνα Μπέτα έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, που τη συνάντησαν το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου.

Η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στη μητέρα της, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή.

«Το να είμαι η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος, λέω αυτό το πράγμα. Είναι όπως κάθε παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και είναι περήφανο για αυτήν. Σίγουρα καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά μου, δεν είναι κάτι άλλο» ανέφερε η Χριστιάνα Μπέτα.

Στη συνέχεια, όταν αναφέρθηκε από δημοσιογράφο πως η μαμά της είναι καλά στην προσωπική της ζωή και η ίδια ρωτήθηκε αν συμβαίνει το ίδιο και στη δική της προσωπική ζωή, η Χριστιάνα Μπέτα απάντησε: «Αυτές οι ερωτήσεις θεωρώ ότι είναι περιττές να γίνονται. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του καθενός, ανήκει στην προσωπική ζωή του καθενός. Είμαι πάρα πολύ καλά όμως».

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