Χριστιάνα Μπέτα: Τρελά ερωτευμένη με γνωστό σκηνοθέτη η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου

Η Χριστιάνα Μπέτα, κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, βιώνει τον απόλυτο έρωτα, και πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες μια ρομαντική εξόρμηση στην Ύδρα μαζί με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Η 32χρονη καλλονή έχει βρει την απόλυτη ευτυχία στο πρόσωπο του συντρόφου της, ενώ διανύουν μαζί ήδη αρκετούς μήνες σχέσης.

Το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή και αποφεύγει να κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, αυτή τη φορά πόζαραν χαμογελαστοί μαζί στο φακό, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους πέρασαν από το ιστορικό ζαχαροπλαστείο του Δημήτρη Τσαγκάρη, γνωστού για τα φημισμένα αμυγδαλωτά που παρασκευάζει εδώ και δεκαετίες και έβγαλαν όλοι μαζί μια κοινή φωτογραφία.

Το ερωτευμένο ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί φορώντας μπλουζάκια και καπέλα με αναφορές στο διάσημο γλυκό του νησιού, με τους ίδιους να απολαμβάνουν το παραδοσιακό γλυκό.

Δείτε την εδώ:

Ο άντρας που έχει κλέψει την καρδιά της Χριστιάνας Μπέτα είναι ο Γιάννης Μιχελόπουλος, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Νάξο και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σκηνοθέτης και φωτογράφος. Μάλιστα, το όνομά του συνδέεται με πολλά επιτυχημένα βίντεο κλιπ για κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα και ο Σάκης Ρουβάς, ενώ έχει συνεργαστεί επαγγελματικά και με την ίδια τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Μάλιστα, η Χριστιάνα Μπέτα δεν κρύβει πλέον τη σχέση της με το σκηνοθέτη, με την ίδια να κάνει tag τον αγαπημένο της στις αναρτήσεις της από τις διακοπές τους.

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