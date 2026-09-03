Μια σπάνια και τρυφερή φωτογραφία με την 12χρονη κόρη της, Summer Rain, μοιράστηκε η Christina Aguilera μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας στους followers της μια πιο προσωπική ματιά στις οικογενειακές στιγμές του καλοκαιριού.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε η φωτογραφία με την κόρη της.

Η Christina Aguilera κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την έκθεση των παιδιών της και για αυτόν τον λόγο οι κοινές τους φωτογραφίες εμφανίζονται σπάνια στα social media.

Η Summer Rain είναι η κόρη της Christina Aguilera και του Matt Rutler, ενώ η τραγουδίστρια έχει ακόμη έναν γιο, τον 18χρονο Max Liron, από τον γάμο της με τον Jordan Bratman.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο η μητρότητα την έχει βοηθήσει να παραμένει προσγειωμένη.

Παρότι η Summer Rain φαίνεται να έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες, η Christina Aguilera έχει επιλέξει να της αφήσει τον χώρο να αποφασίσει μόνη της ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει.

Η νέα ανάρτηση έρχεται μετά και από οικογενειακές αποδράσεις, μεταξύ άλλων στην Κόστα Ρίκα, αποτυπώνοντας τις στιγμές που η τραγουδίστρια επιλέγει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για την Christina Aguilera, άλλωστε, η οικογένεια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής της.

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