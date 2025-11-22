Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Χριστίνα Αλεξανιάν έκανε μια προσωπική ανασκόπηση της πορείας της στον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας ότι ποτέ δεν έθεσε την καριέρα πάνω από την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός εξήγησε πως αντιμετώπιζε τα πράγματα όπως ερχόταν, χωρίς να κάνει θυσίες ή υπερβολικές επιλογές για χάρη της δουλειάς.

«Ποτέ δεν θυσίασα τίποτα για τη δουλειά μου. Αφήνω τη ζωή να ρέει όπως έρχεται. Ό,τι έρχεται στη ζωή μου, το δέχομαι. Δεν είπα ποτέ “τώρα επικεντρώνομαι μόνο στην καριέρα μου και αφήνω την προσωπική ζωή πίσω”. Όποτε η προσωπική μου ζωή ζητούσε χώρο, την έβαζα μπροστά. Όποτε η δουλειά απαιτούσε προσοχή, ακολουθούσα τη δουλειά. Δεν υπήρξαν θυσίες», ανέφερε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του επαγγέλματός της, σημειώνοντας ότι πλέον τις διαχειρίζεται με εμπειρία, ενώ οι καλοκαιρινοί μήνες είναι αφιερωμένοι στην ξεκούραση και την ανανέωση της ενέργειάς της.

«Όταν έχουμε γύρισμα, ξυπνάς νωρίς, δουλεύεις πολλές ώρες και μετά συνεχίζεις με το θέατρο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Τα καλοκαίρια όμως τα κρατάω για μένα. Λίγα γυρίσματα, αλλά χωρίς θέατρο. Όταν κλείνει η θεατρική σεζόν, νιώθω “κλείσαν τα σχολεία”. Το καλοκαίρι το απολαμβάνω για να γεμίσω ενέργεια και να αντέξω έναν απαιτητικό χειμώνα», πρόσθεσε η ηθοποιός.