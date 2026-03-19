Η Χριστίνα Αλούπη παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Κέφαλο, την κρίση που πέρασαν αλλά και για μια κακοποιητική σχέση που είχε σε μικρότερη ηλικία.

«Όταν έχεις βοήθεια στο σπίτι, έχεις και άλλη διάθεση. Είχαμε να βρεθούμε με τον σύζυγό μου από αρχές Ιανουαρίου. Δεν αφήνει να περάσει πολύς καιρός γιατί δε θέλει να λείπει και από τα παιδιά πολύ. Την κρίση της περάσαμε όταν ήμασταν μαζί κάθε μέρα, όχι τώρα που είμαστε χώρια. Όταν η προτεραιότητά σου είναι τα παιδιά και οι ανάγκες τους, δεν έχεις υπομονή για τον σύντροφό σου. Αναγκαστικά παραμελεί ο ένας τον άλλον και εκεί ξεκινάνε οι τριβές και χάνεται η ισορροπία» είπε αρχικά η Χριστίνα Αλούπη.

Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Αλούπη προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση λέγοντας: «Είχα μια άσχημη εμπειρία σε σχέση μου, σε ηλικία που δεν καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Όταν πρόκειται για ύπουλη, ψυχολογική βία, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι νάρκισσοι, θέλουν να σε έχουν υποχείριο και να σε ελέγχουν για να νιώθουν πιο σπουδαίοι από εσένα. Βρίσκουν τις αδυναμίες σου και τους μηχανισμούς για να σε έχουν υπό τον έλεγχό τους και είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτές τις σχέσεις…

Όταν κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πρέπει να φύγω, δε μπορούσα. Κάνεις τα πάντα για να μην προκαλέσεις τον θυμό και την οργή του άλλου. Έπρεπε να προσέχω τι φοράω, να μη δώσω την εντύπωση ότι μπορεί να μιλάω περισσότερο με έναν άλλο άντρα, δε μπορούσα να βγω με τις φίλες μου, μπορούσα να βγω μόνο το πρωί με τις φίλες μου για καφέ, και στη μια ώρα του καφέ με έπαιρνε τηλέφωνο για να φύγω. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να σε απομονώσουν…».

«Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος σε αγόρια, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου, να βγάλω σωστούς άντρες στην κοινωνία. Δε θέλω ποτέ καμία γυναίκα να υποφέρει από τα δικά μου αγόρια» κατέληξε.

