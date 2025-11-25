Η Χριστίνα Αλούπη μίλησε ανοιχτά για την έμφυλη βία σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι και η ίδια έχει βιώσει κακοποίηση σε σχέση της, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι, και ειδικά οι γυναίκες, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις, είτε σε μικρό είτε σε μεγαλύτερο βαθμό.

Συγκεκριμένα, η Αλούπη δήλωσε: «Και ποιος δεν έχει βιώσει κακοποίηση σε κάποια σχέση; Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει περάσει κάτι σε κάποιο επίπεδο. Ακόμα και λεκτική κακοποίηση έχουν δεχθεί οι περισσότερες γυναίκες».

Παράλληλα, η Χριστίνα μίλησε για προσωπικές και οικογενειακές στιγμές, όπως η επιστροφή της μόνιμα στην Ελλάδα μαζί με τα παιδιά της, ενώ ο σύζυγός της έρχεται περιοδικά για να περάσει χρόνο μαζί τους.

«Η προσαρμογή μας στην Ελλάδα δεν ήταν εύκολη. Τα παιδιά δυσκολεύονταν να καταλάβουν την αλλαγή, και για μένα ήταν δύσκολο συναισθηματικά. Ο άνδρας μου επισκέπτεται την Ελλάδα περίπου κάθε ενάμιση μήνα», σημείωσε.

Govastiletto.gr – Χριστίνα Αλούπη: Μιλάει ανοιχτά για την κρίση στον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Κέφαλο – «Φτάσαμε σε τέλμα»