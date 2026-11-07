Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Χριστίνα Ανδρεάδου, γνωστή στον χώρο της ψυχαγωγίας ως Christy White, μιλώντας για την επαγγελματική της διαδρομή αλλά και για προσωπικές πτυχές της ζωής της.

Το πρώην μοντέλο του GNTM αναφέρθηκε στην ενασχόλησή της με τη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις οικονομικές απολαβές της, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί τις σκέψεις της για τον έρωτα, τις σχέσεις και την προσωπική ελευθερία.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Γιώργου Λάγιου, μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική της επιλογή, εξηγώντας πώς αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη δουλειά και γιατί θεωρεί τόσο σημαντικό να εξασφαλίζει η ίδια την οικονομική της ανεξαρτησία.

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