Ανησυχία για την κατάσταση της Christina Applegate προκαλούν οι πληροφορίες που μεταφέρει άτομο από το περιβάλλον της, μετά την αποκάλυψη ότι η διάγνωση για σκλήρυνση κατά πλάκας που είχε λάβει πριν από πέντε χρόνια ήταν λανθασμένη.

Σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η 54χρονη ηθοποιός δυσκολεύεται να διαχειριστεί συναισθηματικά την εξέλιξη, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συμπτώματα που, όπως αναφέρεται, επιδεινώνονται, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς τους προκαλεί.

«Ζει με αυτό 24 ώρες το 24ωρο, χειροτερεύει και τώρα δεν έχει καν όνομα για αυτό. Είναι φρικτό. Βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Δεν είναι καθόλου καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Η αποκάλυψη για τη διάγνωση που είχε λάβει το 2021

Η Christina Applegate είχε γνωστοποιήσει το 2021 ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, μιλώντας έκτοτε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, έγινε μία από τις γνωστές φωνές υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με τη συγκεκριμένη νόσο.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η ηθοποιός αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι ενημερώθηκε πως η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη, έπειτα από πέντε χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει νέα ερωτήματα γύρω από τα προβλήματα υγείας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκαλεί τα συμπτώματά της.

‘Christina Applegate is spiraling. She isn’t doing well at all’: With star almost ‘unable to move’, friends say she is stuck in ‘horrific’ new health crisis after multiple sclerosis misdiagnosis https://t.co/vNxSrdt2Eu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2026

Govastiletto.gr – Christina Applegate: Αποκάλυψε ότι δεν πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας – «Έγινε λάθος διάγνωση»