Σε έναν προσωπικό απολογισμό για τις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της τα τελευταία χρόνια προχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα, με αφορμή την έναρξη της τρίτης σεζόν του podcast της «BeWell».

Η influencer μίλησε για την πίεση της καθημερινότητας, την έκθεση στα social media και την προσπάθειά της να σταματήσει να ζει με βάση τις προσδοκίες των άλλων.

Όπως εξήγησε, για μεγάλο διάστημα προσπαθούσε να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, την οικογένειά της και τις απαιτήσεις των social media, με αποτέλεσμα να παραμελεί ακόμη και τους ανθρώπους που αγαπά.

«Έμπαινα στο σπίτι και αντί να αφήσω την τσάντα και να αγκαλιάσω την οικογένειά μου, έβγαζα το κινητό. Χίλια μηνύματα κυριολεκτικά. Και μάντεψε ποια άφηνα αναπάντητα. Όχι της δουλειάς. Σε αυτά απαντούσα σε λεπτά. Άφηνα αναπάντητους τους ανθρώπους που αγαπώ», εξομολογήθηκε.

Η πίεση των social media και τα σχόλια για την προσωπική της ζωή

Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται εδώ και χρόνια, εξηγώντας πως πλέον δεν αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογεί τις επιλογές της σε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν προσωπικά.

«Όσο προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι, γινόμουν ακριβώς το αντίθετο: μια μέτρια εκδοχή του εαυτού μου, φτιαγμένη για να μην ενοχλεί», ανέφερε, τονίζοντας πως πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία σε όσα την κάνουν να αισθάνεται πραγματικά καλά.

Όπως παραδέχτηκε, τα σχόλια δεν έχουν σταματήσει, ωστόσο έχουν χάσει τη δύναμή τους, καθώς η ίδια έχει μάθει να εμπιστεύεται περισσότερο τη δική της κρίση.

«Το σώμα μου, τα ρούχα μου, η εγκυμοσύνη μου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έντεκα χρόνια που βρίσκεται στη δημοσιότητα, διάστημα κατά το οποίο, όπως είπε, κάθε πτυχή της ζωής της έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού.

«Εγώ είμαι έντεκα χρόνια στη δημοσιότητα. Έντεκα χρόνια που κάθε μου επιλογή σχολιάζεται, όπως συμβαίνει σε όποιον εκτίθεται. Το σώμα μου, τα ρούχα μου, η εγκυμοσύνη μου, πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου», δήλωσε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι για αρκετό καιρό προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, περιορίζοντας τον εαυτό της και φοβούμενη να ρισκάρει ή να εκτεθεί. Παράλληλα, αναγνώρισε πως η πιο αυστηρή κριτική δεν προερχόταν πάντα από τους γύρω της, αλλά συχνά από την ίδια.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Χριστίνα Μπόμπα φαίνεται πως έχει αποφασίσει να δίνει προτεραιότητα στις δικές της ανάγκες και να αντιμετωπίζει τον εαυτό της με μεγαλύτερη επιείκεια.

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