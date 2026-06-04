Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην εκπομπή Happy Day και μεταξύ άλλων, μίλησε για τη ζωή της με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν να διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους, μετά από χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση των δίδυμων κοριτσιών τους.

Η ίδια εξήγησε πως, παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, συνεργάζονται αρμονικά και έχουν βρει τις ισορροπίες τους.

Όπως ανέφερε, οι διαφωνίες τους είναι συνήθως ήπιες και αφορούν είτε επαγγελματικά ζητήματα, είτε θέματα που σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών τους.

Παραδέχθηκε μάλιστα, ότι είναι εκείνη που τηρεί πιο αυστηρή στάση σε θέματα πειθαρχίας, ενώ ο Σάκης λειτουργεί πιο αυθόρμητα και χαλαρά.

Πρόσφατα, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μίλησαν ανοιχτά για τη μεταξύ τους επαγγελματική συνεργασία με αφορμή το Be Well Festival, αποκαλύπτοντας ότι, παρά την ισχυρή σχέση και την αγάπη που τους συνδέει, η κοινή πορεία στον επαγγελματικό στίβο δεν είναι πάντα εύκολη.

Ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε πως όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι συνεργάζεται καθημερινά, συχνά οι ρόλοι μπερδεύονται, καθώς δεν έχεις απέναντί σου μόνο έναν συνεργάτη, αλλά και τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεσαι τη ζωή σου.

Παρά τις διαφωνίες που μπορεί να προκύπτουν στη δουλειά, το ζευγάρι δείχνει να έχει βρει τις ισορροπίες του, μετατρέποντας τις διαφορετικές απόψεις σε ένα δημιουργικό στοιχείο που ενισχύει τόσο τη σχέση τους όσο και τις κοινές επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Αναφερόμενη στη μητρότητα, η Χριστίνα Μπόμπα τόνισε πως οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι θυσίασε την προσωπική ή κοινωνική της ζωή για τα παιδιά της, αλλά ότι οι ανάγκες και οι επιθυμίες της μετατοπίστηκαν φυσικά προς την οικογένειά της.

Πλέον, προτιμά να περνά χρόνο με τις κόρες της, παρά να αφιερώνει τα βράδια της σε εξόδους και κοινωνικές υποχρεώσεις.

Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και κάθε φορά εκφράζουν δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό που έχουν ο ένας για τον άλλον.

Η Χριστίνα και ο Σάκης έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη & δεμένη οικογένεια.

Παρότι δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο από κοινές δραστηριότητες και ταξίδια, φροντίζουν να διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια έκθεση και την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών τους.

Οι μικρές φαίνεται να λατρεύουν τα ταξίδια, τη θάλασσα και τις δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ συχνά αποτελούν την έμπνευση πίσω από πολλές από τις οικογενειακές αναρτήσεις του ζευγαριού.

Η Αριάνα και η Φιλίππα έγιναν 4 ετών το καλοκαίρι του 2025 και, όπως έχουν δηλώσει οι γονείς τους, αποτελούν τη μεγαλύτερη χαρά και το σημαντικότερο κεφάλαιο της ζωής τους.

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Ο Σάκης Τανιμανίδης έχει μιλήσει στο παρελθόν αρκετές φορές με χιούμορ, αλλά και ειλικρίνεια για τη σχέση του με τη Χριστίνα Μπόμπα.

Όταν ρωτήθηκε από τον Φάνη Λαμπρόπουλο για το αν υπάρχει κάποια κρίση στη σχέση του με τη Χριστίνα Μπόμπα, ο παρουσιαστής διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο, απαντώντας: «Αντιθέτως! Όχι!».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ένα άγνωστο περιστατικό από το πρώτο τους ραντεβού, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο εντυπωσιάστηκε από την εξυπνάδα της συζύγου του.

Όπως ανέφερε, της είχε βάλει να λύσει έναν γνωστό μαθηματικό γρίφο: «Έχουμε ένα μπαλάκι και μία ρακέτα του τένις. Η ρακέτα είναι ένα ευρώ πιο ακριβή από το μπαλάκι και τα δύο μαζί κοστίζουν ένα ευρώ και δέκα λεπτά. Πόσο κοστίζει το καθένα;».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χριστίνα Μπόμπα όχι μόνο βρήκε αμέσως τη σωστή απάντηση, αλλά κατάφερε να λύσει και άλλους γρίφους που της έθεσε στη συνέχεια. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με χιουμοριστική διάθεση, αναδεικνύοντας μία από τις πτυχές που τον γοήτευσαν από την αρχή της γνωριμίας τους.

Στο τέλος της συνέντευξης, αποκάλυψε ποιο θεωρεί πως είναι το μυστικό που κρατά δυνατή τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Σύμφωνα με την ίδια, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι λειτουργούν ως πραγματική ομάδα, χωρίς ανταγωνισμούς και χωρίς να βάζουν το «εγώ» πάνω από το κοινό καλό της οικογένειάς τους.

Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον της οικογένειας, ενώ και οι δύο στηρίζουν ο ένας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του άλλου.