Σε μια εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης προχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα, καλεσμένη στο vidcast της Μαντώς Γαστεράτου, «#50 λεπτά». Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για την κοινή ζωή με τον Σάκη Τανιμανίδη, τις προκλήσεις της μητρότητας, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεται τη συνεχή έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας και τις επαγγελματικές της αποφάσεις.

Αναφερόμενη στην περίοδο που έγιναν ζευγάρι, τόνισε πως οι ταχύτητες ήταν εντελώς διαφορετικές. «Ειδικά στο Survivor ήταν πολύ έντονο το κομμάτι της προβολής. Όταν τα φτιάξαμε, ο Σάκης ήταν ένας πολύ προβεβλημένος άνθρωπος κι εγώ μια κοπέλα 26 χρονών που δούλευα σε μια εταιρεία, έκανα όντως διαφημίσεις, φωτογραφίσεις… Ήμουν σε μια άλλη ταχύτητα. Όταν ξεκινήσαμε, ο Σάκης ήταν 10 βήματα μπροστά, ήταν μεγαλύτερος, είχε τις δικές του εταιρείες, ήταν παρουσιαστής κλπ».

Η ίδια εξήγησε πως εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να βρει την επαγγελματική και προσωπική της ταυτότητα, ενώ η δημοσιότητα ήρθε απότομα. «Με έπαιρνε η μπάλα παλαιότερα, επειδή εξαιτίας αυτού με έμαθε ο κόσμος και μέσα σε αυτό εγώ έβρισκα και την επαγγελματική μου ταυτότητα, εξερευνούσα ποια είμαι, ξαφνικά ήρθε μια έντονη δημοσιότητα επάνω μου και έβρισκα την προσωπική μου ταυτότητα, γιατί σε εκείνη την ηλικία δεν έχεις κατασταλάξει».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις της για τις επαγγελματικές της επιλογές. «Έπρεπε να αντιμετωπίσω όλο αυτό το “είναι η γυναίκα του Σάκη”, να βρω ποια είμαι επαγγελματικά και προσωπικά, και να το απολαύσω γιατί έχει απολαυστικά κομμάτια. Πλέον το να δείξω πόσο δουλεύω, τι κάνω και ποια είμαι δεν με απασχολεί και τόσο. Πιο πολύ με απασχολεί να δημιουργήσω, να κάνω αυτά που αγαπάω, να είμαι σωστό πρότυπο για τις κόρες μου και τα άλλα θα τα φέρει το πλήρωμα του χρόνου», είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να μιλήσει και για μια αποτυχία. «Έχω κάνει και εταιρείες που έχουν αποτύχει, έχω κάνει μια εταιρεία εστίασης, που παρότι σε τζίρο σκίζαμε, στα operations επειδή δεν ήμουν έμπειρη απέτυχα και την έκλεισα, πούλησα ό,τι μπορούσα και συνέχισα».

