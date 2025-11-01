Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε ρυθμούς Ηalloween κινούνται οι Έλληνες celebrities τις τελευταίες μέρες και δεν σταματούν να μας εντυπωσιάζουν με τις μεταμφιέσεις τους! Μεταξύ αυτών και η Χριστίνα Μπόμπα δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη με την εντυπωσιακή μεταμφίεση που έκανε για το Ηalloween.

Η content creator – το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου- δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη μεταμόρφωσή της, η οποία μοιάζει να ξεπήδησε από ταινία της Μάρβελ.

Η Χριστίνα Μπόμπα ποζάρει με δερμάτινο outfit και όπλα στα χέρια, ενώ πίσω της βρίσκεται σε εξέλιξη «πολεμικό σκηνικό».

Με μαύρα μαλλιά, έντονο μακιγιάζ και το κατάλληλο σκηνικό η Χριστίνα Μπόμπα συγκέντρωσε αμέτρητα σχόλια και likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

govastiletto.gr -Σάκης Τανιμανίδης & Χριστίνα Μπόμπα: Ρομαντικό ταξίδι στη Μάλτα για το ζευγάρι