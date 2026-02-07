Η Χριστίνα Μπόμπα φέτος δεν περίμενε την 14η Φεβρουαρίου για να μπει σε κλίμα Αγίου Βαλεντίνου. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας «έφερε» τη γιορτή των ερωτευμένων πιο νωρίς, δημοσιεύοντας στα social media μια εντυπωσιακή φωτογράφιση με εσώρουχα, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων.

Με κομψά και σικ εσώρουχα, προσεγμένο styling και αισθητική που κινείται ανάμεσα στον αισθησιασμό και την κομψότητα, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα χωρίς υπερβολές. Οι πόζες και ο φωτισμός ανέδειξαν τη θηλυκότητα και τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της φωτογράφισης, με το αποτέλεσμα να δείχνει απόλυτα ισορροπημένο και επαγγελματικό.

Η δημοσίευση σχολιάστηκε έντονα, με πολλούς να στέκονται στο γεγονός ότι η Χριστίνα Μπόμπα καταφέρνει να συνδυάζει τη μητρότητα, την επιχειρηματική της δραστηριότητα και την εικόνα της στα social media με ένα τρόπο που παραμένει σύγχρονος και προσεγμένος. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της, τις αλλαγές που έφερε ο γάμος και τα παιδιά, αλλά και για τη δυναμική μιας μακροχρόνιας σχέσης.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της σχετικά με την ερωτική ζωή και τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, η Χριστίνα Μπόμπα είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ πιστεύω ότι το σεξ κάνει κύκλους. Θα υπάρξουν περίοδοι που το μυαλό μας είναι περισσότερο στη δουλειά, είμαστε busy και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν περίοδοι που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι. Και είναι okay». Όπως είχε τονίσει, στις μακροχρόνιες σχέσεις και ειδικά στους γάμους, ιδιαίτερα μετά τον ερχομό των παιδιών, όλα αλλάζουν και χρειάζεται δουλειά και συνειδητή προσπάθεια για να διατηρηθεί η ισορροπία.

Η συγκεκριμένη φωτογράφιση έρχεται λίγες ημέρες πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που αποτελεί κάθε χρόνο αφορμή για εκδηλώσεις αγάπης και ρομαντισμού. Η Χριστίνα Μπόμπα μπορεί να μην έκανε κάποια άμεση αναφορά στη γιορτή, ωστόσο το concept και το timing ήταν αρκετά για να βάλουν τους followers της σε εορταστικό mood, πολύ πριν την επίσημη ημερομηνία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

