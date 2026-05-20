Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στα πρώτα της βήματα ως content creator, θυμίζοντας πόσο διαφορετικά αντιμετωπιζόταν ο χώρος των social media πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξή της στο YouTube και με αφορμή τη διοργάνωση του BeWell Festival στο ΟΑΚΑ, η ίδια εξήγησε πως όταν είχε δηλώσει δημόσια ότι είναι “content creator”, είχε δεχτεί έντονη κριτική και αμφισβήτηση, επειδή ο κόσμος τότε δεν καταλάβαινε τι ακριβώς σήμαινε αυτή η δουλειά.

Όπως παραδέχτηκε, ήταν από τα πρώτα πρόσωπα στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το Instagram και το digital content, γεγονός που την έφερε στο στόχαστρο σχολίων και ειρωνείας.

Η ίδια περιέγραψε πως στην αρχή αυτό την επηρέασε αρκετά, σε σημείο να φιλτράρει συνεχώς όσα μοιραζόταν δημόσια ή να περιορίζει τον εαυτό της από φόβο απέναντι στην κριτική.

Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να ακολουθεί αυτό που πραγματικά αγαπούσε: τα ταξίδια, τη δημιουργία εικόνων και βίντεο, αλλά και τη γενικότερη αισθητική του wellness και του lifestyle content.

Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε και στην επαγγελματική ανεξαρτησία που της προσέφερε ο χώρος των social media, εξηγώντας πως σταδιακά άρχισε να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στον χρόνο, στις συνεργασίες και στο εισόδημά της.

Όπως είπε, τα social media λειτουργούν πλέον σαν ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας αντίστοιχο της τηλεόρασης, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ελευθερίας για όσους ξέρουν να το αξιοποιήσουν δημιουργικά.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα και στη μητρότητα, τονίζοντας πως οι κόρες της αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της.

Περιέγραψε με ειλικρίνεια τις ισορροπίες που χρειάζεται να κρατήσει ως εργαζόμενη μητέρα, εξηγώντας πως υπάρχουν στιγμές που ενώ βρίσκεται στη δουλειά σκέφτεται τα παιδιά της και άλλες που ενώ είναι μαζί τους, το μυαλό της τρέχει σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και deadlines.

Όπως παραδέχτηκε, το πιο σημαντικό είναι να αποδεχτεί κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα τέλειος σε όλα και πως οι συμβιβασμοί αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για κάθε εργαζόμενο γονιό.

