Η Χριστίνα Μπόμπα γύρισε τον χρόνο πίσω στην περίοδο που έγινε για πρώτη φορά μητέρα, δημοσιεύοντας αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη γέννηση των διδύμων. Με την ανάρτησή της, η influencer αποθεώνει τη γυναικεία φύση, τονίζοντας ότι οι αλλαγές στο σώμα είναι μέρος της εξέλιξής μας και δεν πρέπει να μας φοβίζουν.

Το 2021 η γνωστή Influencer έγινε για πρώτη φορά μητέρα φέρνοντας στον κόσμο τις κόρες της. Η ίδια μέσα από τη νέα της ανάρτηση στέλνει μήνυμα προς όλες τις γυναίκες.

«Πόσο απελευθερωτικό είναι να φροντίζεις το σώμα σου επειδή το αγαπάς και όχι επειδή θέλεις να το αλλάξεις. Κάθε φάση ένα ορόσημο. Κάθε αλλαγή μια ιστορία. Το γυναικείο σώμα δεν είναι ίδιο σε κάθε περίοδο της ζωής και αυτό είναι το μεγαλείο του. Κάθε «ατέλεια» είναι απόδειξη ότι έζησα, ότι μεγάλωσα, ότι έφερα ζωή, ότι συνεχίζω. Και σήμερα με προσέχω όχι γιατί δεν μου αρέσω, αλλά γιατί με αγαπάω», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Πρόσφατα η ίδια μίλησε σε vidcast με την Μαντώ Γαστεράτου, για την σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη.

«Όταν τα φτιάξαμε με τον Σάκη ήταν ένας πολύ προβεβλημένος άνθρωπος και εγώ ήμουν μια κοπέλα 26 χρονών που δούλευα σε μια εταιρεία, έκανα διαφημίσεις και φωτογραφίσεις, ήμουν σε μια άλλη ταχύτητα. Ξεκινήσαμε και ο Σάκης ήταν δέκα βήματα μπροστά, ήταν κάποια χρόνια μεγαλύτερος, ήταν παρουσιαστής, είχε τις δικές του εταιρείες. Ήμουν σε ένα πλαίσιο του μόλις έχει τελειώσει κάποιος τη σχολή του και δουλεύει δέκα χρόνια», ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα.

govastiletto.gr -Χριστίνα Μπόμπα: «Επειδή δεν ήμουν έμπειρη απέτυχα..Έκλεισα την εταιρεία και πούλησα ό,τι μπορούσα»