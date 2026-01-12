Μια “δόση” καλοκαιριού μέσα στην καρδιά του χειμώνα προσέφερε η Χριστίνα Μπόμπα στους ακολούθους της.

Μετά την υποδοχή του 2026 στον επίγειο παράδεισο στις Μαλδίβες μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη και τις δίδυμες κόρες τους, η γνωστή influencer επέστρεψε με αδημοσίευτο υλικό. Αναπολώντας τις στιγμές ηρεμίας, δημοσίευσε εντυπωσιακά κλικ όπου ποζάρει μόνη της με φόντο το απέραντο γαλάζιο, αποδεικνύοντας πως το εξωτικό σκηνικό αποτελεί το ιδανικό φόντο για την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Οι εικόνες αποπνέουν καλοκαιρινή διάθεση παρά το γεγονός ότι ήταν Πρωτοχρονιά, ενώ η Χριστίνα Μπόμπα εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

