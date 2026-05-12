Χριστίνα Μπόμπα: Ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της και «ρίχνει» το Instagram

Η Χριστίνα Μπόμπα επανήλθε δυναμικά στα social media, με μια εμφάνιση που δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία με μια νέα φωτογράφιση που συζητήθηκε έντονα.

Η influencer, και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από μια καμπάνια εσωρούχων, ποζάροντας σε ένα αισθητικά προσεγμένο concept, που αναδεικνύει τη σιλουέτα της και τις καμπύλες της.

Η Χριστίνα Μπόμπα έχει χτίσει, τα τελευταία χρόνια, μια ισχυρή παρουσία στο χώρο των social media, με τις συνεργασίες, τις καμπάνιες και τις εντυπωσιακές φωτογραφίσεις της, που τραβούν συχνά το ενδιαφέρον του κοινού. Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes, ενώ τα σχόλια των followers κινήθηκαν σε ιδιαίτερα κολακευτικό τόνο, με πολλούς να σχολιάζουν την ομορφιά και την άνεσή της μπροστά στο φακό.

Η ίδια δεν περιορίστηκε, όπως συνηθίζει, μόνο στη φωτογράφιση, αλλά συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα για τα εσώρουχα που επιλέγει: «The search for the perfect bra ends here…».

Η Χριστίνα Μπόμπα έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, καθώς και για την περίοδο που χρειάστηκε για να επανέλθει μετά τη γέννηση των διδύμων της. «Εγώ πιστεύω ότι το σεξ κάνει κύκλους. Θα υπάρξουν περίοδοι που το μυαλό μας είναι περισσότερο στη δουλειά, είμαστε busy και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν περίοδοι που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι. Και είναι okay».

Σε διαφορετική συνέντευξη έχει πει: «Αυτό που παρατήρησα μετά τη μητρότητα, είναι πως ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση. Παλιά έλεγα ότι δεν έχω χρόνο και λέω “πώς μπορεί να έλεγα ότι δεν χρόνο;”. Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ με τίποτα να το βγάλεις από προτεραιότητα. Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου, καθημερινά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

govastiletto.gr – Χριστίνα Μπόμπα: Βάζει τέλος στις φήμες περί ρήξης στη σχέση με την κουμπάρα της, Μαρίνα Βερνίκου