Ένα εντυπωσιακό παιδικό πάρτι γενεθλίων διοργάνωσαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης για τα 5α γενέθλια των δίδυμων κοριτσιών τους, της Αριάνας και της Φιλίππα.

Το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας συγκεντρώθηκαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το πάρτι των κοριτσιών.

Ο χώρος ήταν γεμάτος με πολύχρωμα μπαλόνια, θεματικά παιχνίδια και δραστηριότητες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών καλεσμένων. Ξεχωριστή θέση στο πάρτι είχαν φυσικά οι εντυπωσιακές τούρτες γενεθλίων, οι οποίες έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη βραδιά μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να στέλνουν αμέτρητες ευχές στις δίδυμες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε το καλοκαίρι του 2018, όταν αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στη Σίφνο.

Τρία χρόνια αργότερα, η ζωή τους άλλαξε για πάντα με τον πιο όμορφο τρόπο. Τον Ιούνιο του 2021, το ζευγάρι κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά του τις δίδυμες κόρες του, ανοίγοντας ένα νέο και ξεχωριστό κεφάλαιο στην κοινή του διαδρομή.