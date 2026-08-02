Την Πάρο επέλεξαν για να περάσουν ολόκληρο τον Ιούλιο ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, απολαμβάνοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο οικογενειακές στιγμές μαζί με τις δίδυμες κόρες τους.

Το ζευγάρι έμεινε σε κατοικία στο νησί των Κυκλάδων, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Οι βόλτες στα σοκάκια της Πάρου, οι εξορμήσεις στις παραλίες, τα παιχνίδια με τις μικρές και οι ώρες δίπλα στη θάλασσα συνέθεσαν την καθημερινότητά τους.

Μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από τις καλοκαιρινές τους στιγμές, δημιουργώντας ένα άλμπουμ γεμάτο εικόνες από τις διακοπές τους.

Με μια σειρά από αγαπημένες φωτογραφίες, το ζευγάρι αποχαιρέτησε τον Ιούλιο, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από έναν μήνα γεμάτο ξεγνοιασιά, θάλασσα και οικογενειακή ευτυχία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Govastiletto.gr – Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Διακοπές με τις κόρες τους